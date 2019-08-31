Китай успешно вывел на орбиту два спутника

Китай в субботу, 31 августа, успешно вывел на орбиту два научно-исследовательских спутника при помощи твердотопливной ракеты-носителя Куайчжоу-1А. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что пуск ракеты был произведен в 07.41 по местному времени (2.41 по Молдове) с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби на северо-западе страны, передает Корреспондент.



Ракета-носитель вывела на орбиту два спутника для проведения технологических экспериментов, один из которых предназначен для изготовления микрогравитации, второй − для исследования технологии солнечного паруса.



Напомним, первый запуск Куайчжоу-1 был осуществлён в январе 2017 года. Данная миссия стала третьей с того времени.



Ракеты этого типа предназначены в основном для коммерческих пусков и доставки на низкую орбиту спутников весом до 300 килограммов.