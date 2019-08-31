Намерение властей увеличить доходы бюджета приведут к обратному эффекту. По меньшей мере это произойдет в случае сделок с недвижимостью, где налоги планируют увеличить в 2,5 раза. Об этом предупреждает Союз агентств недвижимости. Он считает, что таким образом руководство страны будет косвенно поощрять уклонение от уплаты налогов.
Схема налогообложения сделок с недвижимостью сложная для большинства налогоплательщиков. Так, например, если в прошлом году вы приобрели дом за 40 000 леев, а продаете его за полмиллиона, государство получит свою долю с разницы продажи. Сейчас налогооблагаемая база с доходов 100 тысяч леев составляет 20%, с нее взимается налог 12%, то есть почти 2500 леев. Однако со следующего года налогооблагаемую базу намерены повысить с 20 до 50%. Таким образом, налог с нее в 12% составит уже 6000 леев.
"Мы думаем, что это окажет очень негативное влияние на рынок недвижимости. Во-первых, когда процент на прирост капитала уменьшился, во всех сделка начали указывать реальную сумму у нотариуса. И соответственно, с реальной суммы увеличились и налоги, которые уплачивают на жилье или недвижимость", - заявил глава Союза агентств недвижимости Илья Сопивник.
Специалисты уверены, что увеличение налогов приведет и к подорожанию недвижимости.
"Если налог на прирост капитала вырастит, есть риск подорожания квартир. Поскольку этот налог надо компенсировать, и, как обычно, это происходит за счет потребителя", - - сказал Илья Сопивник.
Чтобы доказать нецелесообразность повышения налога, Союз агентств недвижимости запросил министерство финансов предоставить отчет о поступившей со сбора налогов сумме до 2018 года, когда он был выше, и после его сокращения. Эксперты уверены, что более низкие налоги приносят более высокие доходы.
"На основе полученных ответов мы попытаемся привести доводы против этого повышения. Напишем следующее письмо, возможно петицию. И, конечно, общество поддержит нас, потому что это внезапное увеличение им не выгодно. ", - сказал член Союза агентств недвижимости Андриан Тодерашку.
Министерство финансов пока с комментариями не выступило. В ведомстве лишь сообщили, что письмо Союза агентств недвижимости находится на рассмотрении.
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