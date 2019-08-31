Вадим Брынзан признался, что встречался с миллиардером Ротшильдом

Министр экономики Вадим Брынзан наконец признал, что дважды встречался с владельцем компании, к которой перешел кишиневский аэропорт, а на одной из этих встреч присутствовала премьер-министр Майя Санду. О том, что Брынзан встречался с миллиардером Ротшильдом сообщил ранее портал Scheme.md.

Министр экономики подтвердил эту информацию, однако уточнил, что лишь хотел предупредить бизнесмена не ввязываться в это дело.

"Хочу, чтобы всем было ясно, я не вел переговоры и не консультировал соответствующую компанию. Было всего две встречи, необходимые для знакомства с так сказать стратегическим инвестором для Молдовы", - сказал Вадим Брынзан.

Это не первое знакомство Вадима Брынзана с семьей Ротшильд. Согласно его резюме, он был сотрудником компании Goldman Sachs и Merrily Lynch, контролируемых династией миллиардеров.

В то же время премьер Майя Санду убеждена, что на переговорах по аэропорту глава минэкономики защищал национальные интересы.

"При всем желании выступить посредником в этой сделке у министра экономики не было бы возможности. Goldman Sachs и Merrily Lynch - очень крупные компании, в которых работали десятки тысяч человек. Для кого-то с такой специальностью, как у господина Брынзана, который окончил Гарвардский факультет финансов и инвестиций, честь работать в таких компаниях", - сказала Майя Санду.

Между тем комиссия правительства готовится провести аудит в аэропорту. По словам Майи Санду, обнаруженные в результате проверки возможные нарушения могут дать основания кабмину обратиться в международные суды для решения вопроса с аэропортом.

Международные аэропорт Кишинева передали в концессию в 2013 году, сроком на 49 лет. Он перешел к компании Avia Invest, подконтрольной Илану Шору. В прошлом году его приговорили к 7,5 годам тюрьмы по делу о мошенничестве в BEM. В июне этого года он незаконно покинул Молдову. Сейчас Шор объявлен в международный розыск. По данным Интерпола, он находится в Израиле.