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Королева Елизавета II отказывается от многих привилегий
// фото: AP
14:08, 31 Aug 2019
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Елизавета II в теории может есть лебедей с Темзы, нарушать правила дорожного движения и объявить кому-то войну.

У королевы Великобритании есть целый ряд прав, привилегий и полномочий, к которым она в принципе может прибегать, но от многих она отказывается, передает bbc.com

В среду королева одобрила просьбу премьер-министра Бориса Джонсона приостановить работу британского парламента - это одно из ее полномочий.

Сторонники "жесткого брексита" были в восторге, потому что, как им кажется, "пророгация" парламента гарантирует им успех. 

Противники пришли в ужас, некоторые даже обвинили королеву в поддержке одной из сторон и вообще в подрыве демократии.

Тут стоит сразу подчеркнуть, что отказать Джонсону в его просьбе королева не могла.

Право уволить премьера

В наши дни у королевы мало настоящих полномочий в том, что касается премьеров, правительства и парламента.

Она  не может распустить правительство; правительство формируется  премьер-министром по ее приглашению; да, премьер-министра назначает королева, но не все так просто.

На фоне нынешнего политического кризиса многие задаются вопросом - может ли королева уволить премьера?

Короткий ответ: "Да, но". 

Королева назначает премьер-министра, но это происходит на основании результатов выборов и голосований в парламенте. Сама она этого человека не выбирает.

Если у партии  определенного депутата есть большинство в парламенте, или он может  доказать, что у него есть доверие парламентариев, королева приглашает его сформировать правительство - во имя монарха - и дальше действует по  его советам.

А в конце премьерства? 

Если текущий  премьер-министр не побеждает на выборах или теряет доверие парламента,  по традиции этот человек сам уходит в отставку.

А если он  откажется покинуть Даунинг-стрит? Тогда, как говорят эксперты по  британскому праву, королева теоретически может его уволить. 

Но такого никогда еще не было: пока традиция была сильнее, чем желание любого премьера остаться у власти.

Однако у противников "брексита" остается надежда, что королева еще может сделать исключение. 

Королева объявляет вам войну

Многие из прав и полномочий британского монарха содержатся в законе о "королевской привилегии".

Теоретически, у монарха есть право объявить войну другому государству, ведь все военные силы страны дают присягу именно ему.

Выше закона

Говоря о законодательстве - королева, как известно, выше любого британского закона.

Ее нельзя привлечь к ответственности; ее невозможно заставить явиться  в суд в качестве свидетеля; закон о свободе информации тоже на нее не распространяется.

Поэтому говорят, что, находясь в Британии, королева может нарушать любой закон.

И  поэтому можно услышать, что автомобиль королева вправе разгонять до той скорости, на которой Ее Величеству заблагорассудится ехать.

(Кстати, у королевы нет ни водительских прав, ни паспорта, поскольку их выдают от ее имени.)

К счастью, королева к такому праву не прибегает!

Королевское помилование

Но если кто-то нарушил закон и был осужден судом, у монарха есть право его помиловать.

Однако опять-таки - королева не любит вмешиваться.

В  недавнем прошлом королева воспользовалась таким правом лишь дважды: в 2001 году она помиловала двух преступников, спасших жизнь сотрудника тюремной фермы, когда на того напал кабан. 

Но наибольший резонанс получило посмертное помилование королевой "отца информатики" Алана Тьюринга в 2013 году. Его осудили в 1950-х по тогдашним законам о гомосексуализме.

Не платить налоги?

Королева вправе не платить налоги, и долгое время их не платила.

Но в 1992 году она решила, что впредь будет добровольно платить налоги со своих доходов.

Это отнюдь не полный список королевских привилегий. 

И хотя королева во многих случаях вправе "играть не по правилам", она хорошо понимает, что в сегодняшней Британии от некоторых привилегий лучше отказаться.




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