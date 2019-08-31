Столеевые банкноты в Молдове по-прежнему подделывают чаще всего. С начала года из оборота изъяли 400 таких купюр. Всего же обнаружено около 500 фальшивок, почти в 1,5 раза меньше, чем годом ранее. Специалисты объясняют это введением новых защитных элементов, благодаря которым деньги все труднее подделать.
Самый распространенный способ подделки - добавление нуля к десятке. Эксперты говорят, что фальшивомонетчики обрабатывают купюры отбеливателем, чтобы сохранить цветовое различие, а затем заново печатают на принтере. При внимательном рассмотрении подделку выявить не трудно.
"Нужно изучить водяные знаки, защитную нить. Обладатели хорошего зрения могу разглядеть цветные текстильные волокна в бумаге", - сказала глава отдела технического центра ГИП Инна Ержанова.
В полиции говорят, что фальшивки чаще всего вводят в оборот на заправках и рынках, а обнаруживают их уже в банках, которые обязаны сообщать о выявлении подделок.
"Есть дистрибьюторы, которые намеренно вводят в обращение поддельные банкноты, но есть и люди, которые получили фальшивку случайно, и сдают, не зная об этом", - сказал Инна Ержанова.
Изготовление и намеренное введение в обращение фальшивых денег наказывается лишением свободы сроком до 15 лет.
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ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
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