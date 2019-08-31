Андрей Нэстасе хочет, чтобы его место в парламенте занял его брат Василий

Андрей Нэстасе хочет, чтобы его место в парламенте занял его брат Василий. Блок АКУМ выдвинул его кандидатов на октябрьских выборах в том же округе, в котором победил Нэстасе на парламентских выборах 24 февраля 2019 года. В настоящее время Василий Нэстасе ведет передачу на телеканале Jurnal TV, который принадлежит посаженному отцу главы МВД.

Блок АКУМ представил кандидатов и в других трех одномандатных округах, где пройдут новые парламентские выборы. В 17 Ниспоренском округе будет баллотироваться Ион Тергуцэ. Он выставлял свою кандидатуры там же и на выборах 24 февраля.

В 48-ом округе в Приднестровском регионе за кресло депутатов намерены побороться Ион Йовчев. В 50-ом Западно-европейском округе, где победила Майя Санду, будет баллотироваться Галина Сажина.

По данным ЦИК, на новых парламентских выборах в четырех одномандатных округах кандидатуры выставит 41 человек.