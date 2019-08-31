Власти решили принять новые меры безопасности, после того как в июне в Вадул-луй-Водах чуть не столкнулись два самолета

Чудом удалось избежать авиакатастрофы. Спустя два месяца после того, как 23 июня в Вадул-луй-Водах во время полета опасно сблизились Airbus и АН-2 власти все таки решили принять новые меры безопасности.

После инцидента некоторые воздушные маршруты изменили таким образом, чтобы они не входили в воздушное пространство, разделенное или неконтролируемое диспетчерской вышкой. Кроме того Управление гражданской авиации заставит владельцев небольших самолетов оборудовать из радиоприемниками, которые будут реагировать на радиолокационные импульсы. О том, что два самолета чуть не столкнулись в воздухе неделю назад сообщил в Facebook один из сотрудников MoldATSA.

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