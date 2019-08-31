Молдова и Румыния подписали соглашение об обмене донорскими органами

Обмен донорскими органами между Молдовой и Румынией. Соответствующее соглашение подписали агентства по трансплантации. Согласно документу, если определённые органы не могут быть использованы в одной стране из-за отсутствия пациентов, они будут переданы другой стране. В срочных случаях агенства будут заниматься поисков совместимых органов для больных.

Молдо-румынское соглашение также позволит обмениваться опытом между специалистами в этой сфере.

За последние год в Молдове провели 26 операций по трансплантации роговицы, 6 пересадок печени и столько же почек.

В Румынии сделали 43 операции по пересадке печении и более 120 по трансплантации почек, 4 - по пересадке сердца и две операции по трансплантации легких.