В американской тюрьме напали на убийцу Кеннеди

В тюрьме имени Ричарда Донована недалеко от Сан-Диего напали и нанесли ножевые ранения Серхану Серхану, который в 1960-х застрелил кандидата в президенты США Роберта Кеннеди, пишет The Guardian.

В заявлении калифорнийского исправительного департамента, на которое ссылается издание, говорится, что нападение произошло 30 августа днем, пишет Корреспонднт.

Офицеры тюрьмы быстро отреагировали на инцидент, когда обнаружили заключенного с колотыми ранами. Он был доставлен во внешнюю больницу для оказания медицинской помощи. В настоящее время Серхан находится в стабильном состоянии.

Также сообщается, что нападавшего уже нашли и изолировали.

Как известно, Серхан был признан виновным в убийстве Роберта Кеннеди 6 июня 1968 года, которое произошло в отеле Лос-Анджелеса сразу после того, как брат убитого ранее президента Джона Ф. Кеннеди объявил о победе на президентских выборах в Калифорнии от демократов.

Тогда Серхан сказал, что стрелял в Кеннеди, потому что был взбешен его поддержкой Израиля. Убийцу приговорили к смертной казни, но после временного запрета в Калифорнии смертной казни приговор был изменен на пожизненный срок.