Парк на Чеках с видом на город откроют с опозданием

Ремонт с опозданием. В парке на Чеканах все еще продолжаются работы, хотя закончиться они должны были 22 августа. Не смотря на это, рабочие не торопятся.

Некоторые из них прохлаждались в тени, пока ждали машину с цементом.

-Может, пока ждете машину с цементом, сделаете хоть что-то?

-Конечно, поедим, поспим.

В итоге машина с цементом так и не приехала.

"Я вам с самого начала сказала, что парк будет открыт позже намеченного срока, потому что понадобились дополнительные не предусмотренные проектом работы" , - заявила претор сектора Чеканы Синильга Школьник.

Другие подробности претор не предоставила. По некоторым прогнозам, парк с видом на город будет открыт в середине сентября. На его обустройство муниципалитет выделил три миллиона леев.