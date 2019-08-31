В Хынчештском районе обнаружили старейшее в Молдове гнездо аистов

Гнездо аистов, которому более 200 лет, обнаружили в селе Логанешты Хынчештского района. Нашли его в ходе переписи, проведенной Обществом защиты птиц и природы. Гнездо располагается прямо на въезде в село на столбе электропередач. Весной в него всегда прилетает пара аистов.

Электрики пытались сломать гнездо, но аисты все равно вернулись и восстановили его.

А недавно рядом со старейшим гнездом появилось еще одно. Сельчане предполагают, что его свили птенцы аистов.

"В большом гнезде родители, а рядом с ними дети. Не улетают далеко. Свили гнездо на следующем столбе".

"Думаю, это их дети. Птенцы прилетают сюда уже вместо родителей и продолжают их род".

По данным Общества защиты птиц и природы, в нашей стране насчитывается более 400 гнезд аистов.