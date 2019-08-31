В Одессе прошел Марш равенства, есть задержанные

На Приморском бульваре в Одессе в субботу, 31 августа, проходит Марш равенства за права ЛГБТ-сообщества, сообщает Думская.

Около 350 участников марша начали шествие с флагом-радугой – символом ЛГБТ- сообщества, под лозунгами: "Счастливые люди – счастливый город" и "Права человека — превыше всего".

На мероприятии присутствует делегация около 30 человек из Мюнхена, а также представители шести европейских посольств, пишет Корреспондент.

Также сообщается, что участникам шествия стремятся помешать представители отдельных религиозных и радикальных организаций. Особо активных молодых людей оттеснили правоохранители. Нескольких из них полиция задержала.

Как сообщил заместитель начальника полиции в Одесской области Сергей Махотин, для охраны правопорядка во время Марша равенства задействовали свыше 500 полицейских. Во время шествия за нарушение общественного порядка задержаны трое человек. Они доставлены в Приморский отдел полиции.