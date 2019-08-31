Все дело в жене. Американец покорил соцсети спокойствием при ограблении

В американском городе Сент-Луисе штата Миссури грабитель с дробовиком ворвался в бар Behrmann's Tavern и был удивлён необычной реакцией одного из посетителей. Тони Товар продолжил невозмутимо сидеть за барной стойкой, а потом и вовсе отказался отдать вооружённому мужчине смартфон.

На записи с камер наблюдения видно, что большинство посетителей бара предпочли переждать визит налётчика на полу. Однако один из клиентов и не думал прятаться. Сначала он отказался отдать телефон вооружённому мужчине, а затем неспешно закурил, наблюдая за тем, как тот обчищает кассу, пишет life.

Радиожурналист Дана Райт и её коллеги выяснили причины спокойствия посетителя. По словам владельца бара, мужчина заявил грабителю, что женат на стерве и ему всё равно, если даже тот его убьёт.

После обнародования видеозаписи вооружённый налётчик был задержан.