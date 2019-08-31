РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Вас будут волновать вопросы материального характера. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.

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