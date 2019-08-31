В США прошла свадьба, на которой каждому из молодоженов больше 100 лет

Джон и Филлис Кук из штата Огайо сочетались узами брака, показав всему миру, что для любви нет возрастных ограничений, сообщает ABCnews.

Жениху на момент бракосочетания исполнилось 100 лет, а его возлюбленной – 103 года. Пара познакомилась в доме престарелых «Резиденция Кингстон» в Сильвании, передает Мир24. «Они просто влюбились друг в друга. Джон и Филлис любят вместе играть в бинго, выходить на улицу и сидеть во дворе», – рассказала сотрудница «Резиденции Кингстон» Эмили Роуч. Джон Кук – ветеран Второй мировой войны, он живет в «Резиденции Кингстон» с января 2017 года. Его невеста приехала в феврале 2018 года. Чтобы отпраздновать свадьбу, молодожены 26 августа устроили прием в доме престарелых, где они познакомились. Персонал, семью и друзей угощали шампанским и тортом.

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