Какой будет погода в Молдове в первый день осени

1 сентября в Молдове ожидается переменная облачность, без осадков. По данным синоптиков, вплоть до 3 сентября в республике будет действовать желтый код опасности из-за жары.

В первый день осени в Бричанах и Сороках воздух прогреется до 30 градусов, в Бельцах и Оргееве +31. В Тирасполе и Леове температура воздуха днем достигнет 32 градуса выше ноля. В Комрате и Кагуле +33 в тени. В Кишиневе этой ночью 16 градусов, завтра днем термометры покажут +32. В ближайшие дни температурный максимум составит +31-33. И все также без осадков.

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