Визит Майи Санду в США перенесен на неопределенный срок

Буквально в день отправления официальной делегации во главе с Майей Санду в США поездку в Вашингтон отложили на неопределенный срок. Объявленная правительством причина - напряженный график госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео.

В сообщении для прессы молдавского кабмина говорится также о том, что теперь стороны пытаются определить иную дату визита. Напомним, что поездка в США должна была состоятся в период с 31 августа по 4 сентября.

Планировалось обсудить углубление стратегического диалога между двумя странами, сотрудничество в различных сферах и привлечение американских инвестиций в Молдову.