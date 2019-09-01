Американская компания Apple предупредила владельцев смарт-часов Apple Watch с алюминиевыми корпусами о возможном риске появления специфических трещин на экранах гаджетов, говорится в официальном заявлении на сайте Apple.
Их можно будет бесплатно починить в сервис-центрах компаний. Программа замены экрана распространяется на следующие модели:
- Apple Watch Series 2 и Nike + Series 2, приобретенные в период с сентября 2016 года по сентябрь 2017 года,
- Apple Watch Series 3 и Nike+ Series 3 с поддержкой сотовой связи и без, приобретенные в период с осени 2017 года по сентябрь 2019 года.
Как пояснили в компании, на закругленных краях данных моделей в редких случаях могут появляться микротрещины. Случайно разбитые экраны часов владельцам менять не будут, передает Корреспондент.
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