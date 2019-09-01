Владимир Воронин требует отставки министра экономики Вадима Брынзана

Владимир Воронин требует отставки министра экономики и инфраструктуры Вадима Брынзана. По мнению лидера Партии коммунистов, глава минэкономики должен покинуть свой пост из-за ситуации, сложившейся вокруг Кишиневского аэропорта.

"Я вижу, что здесь дело идет к договоренности, поскольку кто-то откуда-то звонит по телефону и пытается повлиять. Майя Санду и Брынзан встречаются с представителями компании, которая хочет взять заявил председатель ПКРМ Владимир Воронин.

О том, что глава минэкономики должен уйти со своего поста, заявили также бывший премьер-министр Ион Стурза и бизнесмен Виорел Цопа. Вадим Брынзан пока не прокомментировал требования об отставке.

После обвинений в игре на руку Натаниэлю Ротшильду, Вадим Брынзан был вынужден признать, что он дважды встречался с предпринимателем, получившим контроль над столичным аэропортом. Более того, на одной из этих встреч присутствовала и премьер-министр Майя Санду.

Несколько дней назад Ротшильд объявил о том, что он приобрел 95% компании "Avia Invest", которую контролировал Илан Шор. Это произошло несмотря на заявление генпрокуратуры о том, что официально сделку провести невозможно, поскольку на акции компании был наложен арест.