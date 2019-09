Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на Die Welt. Отмечается, что инцидент произошел вечером 31 августа вблизи водохранилища Бальденайзе.

В местном пожарном управлении сообщали, что из-за сильного ветра упала светодиодная стена сцены. Полицейские говорили о частичном обрушении подмостков.

В результате двух пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии, еще 18 человек получили легкие травмы.





The thunderstorm at the Marteria and Casper concert was really bad and I hope everyone made it home safely by now