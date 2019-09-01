Семья с четырьмя детьми из Флорешт нуждается в помощи

Настоящую драму переживает семья с четырьмя детьми из Флорешт. У матери малышей диагностировали опухоль головного мозга, которая приковала ее к постели. Отец семейства вынужден был оставить работу, чтобы заботиться о супруге. Теперь все шесть человек пребывают в крайней нужде.

Однако местные власти, чтобы поддержать переживающую тяжелые времена семью, советуют отчаявшемуся мужчине отправить детей в центр размещения.

Сейчас семья Стах из Флорешт живет в арендованной комнате площадью менее 8 квадратных метров. Каждый день для них является настоящим испытанием на выживание. Глава семьи Лилиан рассказывает, что они всегда жили очень бедно, но ситуация усугубилась два месяца назад, когда супруга перенесла сложную операцию, сообщает prime.md.

Когда отец находит подённую работу в селе, чтобы оплачивать аренду и счета, все обязанности ложатся на 11-летнюю Дану - старшего ребенка семьи. Она заботится о маме, которая почти не двигается, и о трех младших братьях. Она же готовит для всей семьи из продуктов, пожертвованных соседями.

Дана делит одноместную кровать с 7-летним братом Сорином. А 5-летние близнецы Юлиан и Михаил ютятся на соседней кровати с родителями.

В преддверии нового учебного года Дана и Сорин получили одежду от соседей. О школьных принадлежностях здесь даже не мечтают. На стене несколько листов с таблицей умножения, написанной матерью детей, когда у нее еще хватало на это сил.

По словам мэра Флорешт, единственное возможное решение в этой ситуации - временно забрать детей из семьи и поместить их в другую. Он говорит, что не может оказать им финансовую поддержку из-за отсутствия денег, а также потому, что семья прописана в селе Фрумушике.

Пока власти возлагают ответственность друг на друга, детям нужна поддержка. Желающие помочь, могут сделать это по номеру 068010876.