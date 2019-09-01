Специалисты из The Global Diabetes Community рассказали о симптомах диабета, которые люди могут спутать с признаками менее опасных заболеваний. Об этом пишет британская газета Daily Express.
Так, по заявлению медиков, один из таких симптомов — постоянная усталость, которую часто принято связывать со стрессами, тяжелой работой и нарушениями ночного сна, передает РИА Новости.
По их словам, это состояние возникает также из-за того, что в организме человека возникает дисбаланс между уровнем глюкозы в крови и количеством циркулирующего инсулина.
Они добавили, что инсулина может быть недостаточно, либо, наоборот, его концентрация может быть слишком высокой, однако человеческие клетки оказываются нечувствительны к нему.
"Сахар из крови не попадает в клетки, из-за чего они не получают необходимой энергии. В результате мы чувствуем усталость", — приводит газета слова специалистов.
Медики также отмечают, что, помимо хронической усталости, к признаками диабета относятся сухость во рту, неутолимая жажда, потеря веса, плохо заживающие раны, слишком частое мочевыделение, особенно ночью, зуд вокруг половых органов, размытое зрение.
По текущим данным ВОЗ, в мире, начиная с 80-х годов прошлого века, сегодня наблюдается глобальная эпидемия ожирения. Каждый третий житель земного шара страдает от лишних килограммов, и еще примерно 15 процентов — от тяжелых форм ожирения. Около 47 процентов болезней, например атеросклероз, инсульт, инфаркт, диабет и рак, связаны с подобными нарушениями метаболизма.
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