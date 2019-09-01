Столицу снова накрывает невыносимый запах. Люди говорят, что по вечерам в городе пахнет, как в канализационном отстойнике. Сильнее всего запах на Чеканах и Ботанике.
В Агентстве по охране окружающей среды предполагают, что проблема в очистных сооружениях. Так ли это станет ясно в понедельник, когда будут готовы результаты анализов. Мнения экологов разделяет и бывший министр окружающей среды Валерий Мунтяну, заявивший, что очистные неисправны, и сточные воды попадают прямо в реку Бык.
"В воде много пены и грязи. Видимо на очистных поломка и не очищенная вода попадает в реку Бык", - заявил Валерий Мунтяну.
В столичном водоканале, в чьем ведении находятся очистные, это опровергают.
"Дополнительных выбросов нет. Ил не привозим с весны. Его по прежнему обрабатывают, чтобы устранить запах",- заявила пресс-секретарь Apa Canal Надежда Фотеску.
Пресс-секретарь водоканала считает, что источником загрязнения является водочный завод на Мунчештской улице.
Горожане говорят, что ранее жаловались в мэрию, но там с комментариями до сих пор не выступили.
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