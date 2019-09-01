Помощь вместо цветов: Ученики столичного лицея собирают деньги на лечение пятилетнего Влада Мирона

Без цветов придут завтра ученики одного из столичных лицеев. Деньгам, которые планировали потратить букеты, нашли лучше применение. Их перечислят на лечение 5-летнего Влада Мирона, у которого обнаружили агрессивную форму рака.

"В начале мая этого года нашему Владику, моему племяннику, был поставлен страшный диагноз - рак головного мозга. Владик сейчас находится на лечении в Турции, вместе со своими родителями. Для нас это большое удивление, то как люди откликаются, поддерживают морально в первую очередь и финансово", - сказала тетя Владика.

Старшие сестры Влада учатся в лицее Милеску Спэтару. Помочь семье вместе решили учителя и родители.

"Огромная сумма денег уходит зря на цветы. Лучше передать эти деньги родителям, которым сейчас важна любая помощь".

На одну только химиотерапию семью нужно 120 тысяч долларов.