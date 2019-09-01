Многодетная семья из Иванча, оставшаяся без крыши над головой после пожара, отметила новоселье

Многодетная семья из села Иванча, оставшаяся без крыши над головой после пожара, отметила новоселье. Родители и четверо детей с начала июня ютились у родственников, с трудом собирая деньги на самое необходимое. Пожар уничтожил все, что нажили супруги.

Собрать деньги на новое жилье семье помог благотворительных фонд. Сбор начали на онлайн-платформе. На призыв о помощи откликнулись десятки людей. Подходящий дом нашли в селе Телешеу Оргеевского района.

"Мы разместили объявление и меньше чем за месяц собрали 8000 евро. Именно столько просили за дом, но продавцы оказались добрыми людьми и сделали скидку, чтобы остались деньги на ремонт".

В местной мэрии говорят, что семье и дальше будут помогать обстроиться на новом месте.