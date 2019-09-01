Петербуржец продает исполняющий желания камень за четверть миллиона

Житель Петербурга выставил на продажу камень, который якобы оберегает от напастей и исполняет желания. Объявление появилось на сайте avito.ru, мужчина просит за уникальный валун 250 тысяч рублей.

По словам продавца, он привез этот камень со святого места в деревни Лызлово в Подмосковье, передает Мир24.

Он также написал, что оберегу можно загадать любое желание: например, попросить его об удаче в любви, о счастливом браке, зачатии и замужестве.