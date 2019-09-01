Годовщина трагедии: 15 лет назад террористы захватили школу в Беслане

Сегодня утром сотни людей собрались в бесланской школе №1, чтобы почтить память погибших в результате теракта 1 сентября 2004 года детей, учителей и спецназовцев. С той страшной трагедии прошло ровно 15 лет.

Сотни людей пришли к школьному спортзалу с цветами, игрушками и водой. Ровно 15 лет назад террористы захватили школу и удерживали заложников – больше тысячи тех, кто пришел на линейку – учеников, родителей, преподавателей. На третий день террористы привели в действие первое взрывное устройство. В стене осажденной школы образовался пролом, куда хлынули оставшиеся в живых люди. Террористы расстреливали детей и учителей из автоматов в спину. Офицеры «Альфы» без касок и бронежилетов, не готовые к штурму, стали закрывать заложников своими телами. В итоге удалось спасти 800 заложников, 333 человека, включая спецназовцев и спасателей, погибли, передает Мир24.

В этом году власти Северной Осетии приняли решение не проводить торжественные линейки в школах в траурные дни. День знаний в республике отметят 4 сентября.