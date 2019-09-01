Жительницы Хынчешт нашла во дворе дома несколько гранат

Жительница Хыншешт обнаружила несколько гранат во дворе дома своего отца.

Наводя порядок в саду, женщина обнаружила боевые гранаты и сообщила об этом в службу 112.

Прибывшие на место органы правопорядка нашли в металлической трубе три полиэтиленовых кулька, в которых находилось 14 гранат типа F-1, кумулятивная граната типа РКГ-3 и автомат AK-74M.

Обезвредить гранаты на месте не представлялось возможным, поэтому их вывезли на полигон за 2 км от села для дальнейшего уничтожения. Автомат был изъят и отправлен на экспертизу.

Другие обстоятельства устанавливаются.