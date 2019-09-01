Воронин: В правящей коалиции процветает кумовство

В правящей коалиции процветает кумовство. Еще одно доказательство тому - намерение Андрея Нэстасе выдвинуть своего брата кандидатом в депутаты в 33-ем округе. Заявил об этом лидер коммунистов Владимир Воронин.

"За 25 лет партийной практики мы никогда не с таким не сталкивались. Они бессовестно устраивают свою родню куда только могут. Посты отдают посаженным родителям, детям, кумовьям и прочим. У них нет никакого чувства ответственности перед государством, перед людьми", - заявил Владимир Воронин.

Конкурсы на занятие руководящих должностей в государственных ведомствах лидер ПКРМ назвал имитацией. Он уверен, что пост директора Бюро по связям с диаспорой уже кому-то пообещали.

"Если отменили конкурс, значит завтра, послезавтра появится кандидат, которого хотят продвинуть на эту должность. Они ищут кого-то, кто бы повлиял на голосование диаспоры", - сказал Владимир Воронин.

В пятницу конкурс в Бюро по связям с диаспорой признали несостоявшимся. Претендовали на этот пост четыре человека. Ни один из них, по словам организаторов, не набрал проходного балла. Участники конкурса готовят жалобу премьер-министру.