В правящей коалиции процветает кумовство. Еще одно доказательство тому - намерение Андрея Нэстасе выдвинуть своего брата кандидатом в депутаты в 33-ем округе. Заявил об этом лидер коммунистов Владимир Воронин.
"За 25 лет партийной практики мы никогда не с таким не сталкивались. Они бессовестно устраивают свою родню куда только могут. Посты отдают посаженным родителям, детям, кумовьям и прочим. У них нет никакого чувства ответственности перед государством, перед людьми", - заявил Владимир Воронин.
Конкурсы на занятие руководящих должностей в государственных ведомствах лидер ПКРМ назвал имитацией. Он уверен, что пост директора Бюро по связям с диаспорой уже кому-то пообещали.
"Если отменили конкурс, значит завтра, послезавтра появится кандидат, которого хотят продвинуть на эту должность. Они ищут кого-то, кто бы повлиял на голосование диаспоры", - сказал Владимир Воронин.
В пятницу конкурс в Бюро по связям с диаспорой признали несостоявшимся. Претендовали на этот пост четыре человека. Ни один из них, по словам организаторов, не набрал проходного балла. Участники конкурса готовят жалобу премьер-министру.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с автомобилем.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День в целом благоприятен. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Хорошо пойдут дела на бирже.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День в целом благоприятен. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Уделите больше внимания любимому человеку.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Не спешите довериться малознакомым людям. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День в целом благоприятен. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Успешны знакомства и поездки.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Пришло время пожинать плоды.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День в целом благоприятен. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Будьте осторожны с автомобилем.
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