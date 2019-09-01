Число жертв стрельбы в Техасе возросло до семи человек

Число жертв стрельбы в Техасе возросло до семи, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию техасского города Одесса.

"Полиция Одессы заявила, что число жертв теперь достигает семи человек. По меньшей мере один человек находится в критическом состоянии", - сообщает агентство.

И.о. министра внутренней безопасности США Кевин Макалинан заявил телеканалу ABC News, что правоохранительные органы активно расследуют произошедшее, однако пока не готовы говорить о мотивах преступления, передает РИА Новости.

В субботу неизвестный открыл стрельбу в штате Техас на юге США. Инцидент произошел на дороге, соединяющей города Мидленд и Одесса. Изначально полиция полагала, что стрельбу ведут двое, однако позже выяснилось, что это был один человек. Его ликвидировали.

Полиция идентифицировала подозреваемого как "белого мужчину в возрасте около 35 лет". Он угнал автомобиль почтовой службы США. Мотивы преступления еще не известны, как неизвестно и то, из какого оружия он вел стрельбу.