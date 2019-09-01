Андрей Нэстасе не видит смысла в подписании политического соглашения с социалистами

Лидер Платформы "ДА" Андрей Нэстасе не видит смысла в подписании политического соглашения с социалистами. Об этом он заявил на вчерашней пресс-конференции с участием членов Национал-либеральной партии Румынии.

"Мы заметили особый интерес президента Додона к соглашению. Что касается меня лично и Платформы ДА, а также блока ACUM, нам никогда не были нужны соглашения, написанные и подписанные бумаги, которые соблюдаются или нет. Мы держали свое слово до сих пор и можем держать дальше без какого-либо соглашения. Мы отличаемся от социалистов", - сказал Андрей Нэстасе.

С другой стороны депутат Партии социалистов Ион Чебан заявил, что ПСРМ продолжает считать необходимым подписание политического соглашения.

"Мы отправили коллегам из блока ACUM все наши пожелания. Мы даже поработали над проектом рамочного соглашения, то есть непосредственно того, что оно должно включать и каким образом. Они сказали, что работают", - сказал депутат от ПСРМ Ион Чебан.

Временное политическое соглашение между членами правящей коалиции было подписано в начале июня. Его планировалось обновить в августе, однако этого не случилось. Лидер ПДС Майя Санду дала понять, что для заключения такого соглашения необходима отставка бывшего депутата-социалиста Владимира Цуркана с должности главы Конституционного суда. Ранее депутат ACUM Октавиан Цыку заявил, что углубление сотрудничества с ПСРМ станет крайне вредным для блока.