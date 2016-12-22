Лавров: Россия выступает за сохранение Приднестровья в составе РМ

Москва выступает за сохранение Приднестровья в составе единой Молдавии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр отметил, что в Москве поддерживают работу по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" (с участием Молдавии и непризнанной Приднестровской Молдавской республики как сторон конфликта, России, Украины, ОБСЕ как посредников, Евросоюза и США как наблюдателей).

"Мы все согласны с тем, чтобы на основе малых, но конкретных шагов восстанавливать жизнеспособность этого механизма и переходить от простых вопросов к решению сложных, в том числе и определения окончательного статуса Приднестровья в рамках единой, неделимой и нейтральной Молдовы", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи со своим молдавским коллегой Андреем Галбуром.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольноым Кишиневу территорией.