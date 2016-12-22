Представители МИДЕИ и госдепа США обсудили приднестровское урегулирование

Заместители министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Лилиан Дарий и Даниела Морарь встретились во вторник с заместителем помощника госсекретаря США Бриджит Бринк.

Как передает Инфотаг, она приехала в Кишинев в рамках визита посредников и наблюдателей в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию в формате "5+2".



Согласно сообщению пресс-службы МИДЕИ, в ходе встречи "обсуждались последние события в процессе приднестровского урегулирования, роль США в этом процессе, ситуация в регионе".



"Обсуждались также действия молдавских властей в процессе внедрения программы реформ, динамика развития двусторонних отношений и необходимость активизации стратегического молдо-американского диалога", - отмечается в сообщении.