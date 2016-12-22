Жителю Тирасполя "отомстили" за отказ дать закурить

В Тирасполе двое нетрезвых мужчин разбили ноутбук и музыкальный центр знакомому из-за сигареты.

Как сообщает mvdpmr.org, дебоширы - братья 26 и 28 лет. Они ворвались через незапертую дверь в квартиру 18-летнего юноши и разгромили ее.

Братьев задержали. В ходе разбирательства выяснилось, что конфликт начался на почве внезапно возникшей неприязни. Ранее, встретившись с задержанными во дворе, молодой человек отказался дать им закурить.