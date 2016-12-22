"Шериф" предложил властям Приднестровья деньги

Крупнейший в Приднестровье торгово-промышленный холдинг "Шериф" предложил властям непризнанной ПМР заем в размере $26,5 млн на погашение долгов по зарплатам бюджетникам.

По словам приднестровского лидера Евгения Шевчука, власти изучают предложение. Ранее структуры "Шерифа" предложили им кредит в $10 млн на погашение валютного дефицита. Но те брать на себя обязательства перед коммерческой, к тому же связанной с оппозицией структурой не торопятся, сообщает newsmaker.md.

Предложение о предоставлении беспроцентного займа в размере 300 млн приднестровских рублей (около $26,5 млн по официальному курсу) изложено в письме, которое гендиректор ООО "Шериф", депутат Верховного совета Приднестровья Дмитрий Огирчук направил в адрес премьера Павла Прокудина. Деньги предлагается направить на выплату долгов по зарплатам бюджетникам. Задолженность образовалась в прошлом году, когда из-за нехватки средств зарплаты работникам бюджетной сферы выплачивались в объеме 70%.