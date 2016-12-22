В соцсети опубликовано первое фото дочери Нины Штански и Евгения Шевчука

Экс-глава внешнеполитического ведомства приднестровского региона Нина Штански опубликовала в социальных сетях фотографию с младшей дочерью во время ее крещения.

Церемония состоялась 7 апреля в день Благовещения в одной из приднестровских церквей. На фотографии экс-чиновница держит на руках совместную с тираспольским лидером Евгением Шевчуком дочь Софию.

19 сентября 2015 года тираспольский лидер Евгений Шевчук и экс-глава внешнеполитического ведомства Нина Штански поженились, а 16 января 2016 года в семье приднестровских чиновников родилась дочь.