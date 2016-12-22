Рогозин призвал власти Приднестровья к примирению

Зампредседателя РФ, спецпредставитель президента России по Приднестровью Дмитрий Рогозин принял накануне руководителя региона Евгения Шевчука, который прибыл в Москву за финансовой помощью в условиях в острой нехватки средств в бюджете.

Как сллбщает Инфотаг, в ходе беседы Рогозин выразил надежду, что "органы исполнительной и законодательной власти Приднестровья в условиях неблагоприятной внешнеполитической и экономической конъюнктуры найдут пути для налаживания конструктивного диалога в интересах граждан, сосредоточатся на решении приоритетных социально-экономических задач и приложат усилия к сохранению внутриполитической стабильности".

"Рассчитываем, что предвыборная кампания, которая стартует в сентябре, пройдет в корректном ключе и в рамках правового поля, обеспечив политическую легитимность результатов выборов", - отметил Рогозин.