Тирасполь раскритиковал высказывания Ирины Влах

Внешнеполитическое ведомство Приднестровья выразило удивление "не взвешенными" высказываниями члена правительства РМ, башкана Гагаузии Ирины Влах о том, что "автономия должна быть вовлечена в переговоры по приднестровскому урегулированию в формате "5+2", чтобы вместе обсуждать, как жить дальше в единой Молдове".

В комментарии по этому поводу, цитируемом агентством Инфотаг, напоминается, что переговоры в формате "5+2" по приднестровскому урегулированию имеют "исторически сложившуюся на основе баланса интересов и приемлемую для всех официальных участников конфигурацию". По мнению, тираспольского МИДа, "в этом смысле сложно всерьез рассматривать какие-либо субъективные пожелания относительно внедрения в формат каких-либо инородных элементов".



"Обращаем внимание на то, что формат "5+2", вопреки искаженному представлению молдавского чиновника, не занимается вопросами "реинтеграции Республики Молдова", - отмечает МИД, который считает "мягко говоря, комичным и весьма оторванным от реальности тезис об использовании некоего малоизвестного "успешного гагаузского опыта".



По мнению Тирасполя, "подобного рода заявления молдавских должностных лиц представляются парадоксальными на фоне расширения миграции из Гагаузии в Приднестровье, прежде всего, в целях трудоустройства, а также получения качественного образования на русском языке".



Влах заявила в конце прошлой недели в интервью что "Гагаузская автономия должна быть вовлечена в переговорный процесс" и "должна стать примером для Приднестровья в вопросах реинтеграции и социально-экономического развития".