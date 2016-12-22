Приднестровье уменьшит максимально допустимую сумму вывоза валюты

В условиях жесточайшего валютного кризиса власти Приднестровья решили сократить максимальную допустимую сумму вывоза валюты из региона. Так, с 20 апреля без специальных документов вместо разрешённых ранее пяти тысяч долларов, можно будет вывезти только тысячу.

При вывозе свыше тысячи долларов жителям Левобережья придётся предъявить разрешение уполномоченного банка и таможенную декларацию.

Разрешение уполномоченным банком выдается на основании документов, подтверждающих, что денежные средства в иностранной валюте ранеее были переведены, ввезены или присланы в Приднестровье, а также при получении в подотчет денег в иностранной валюте на командировочные расходы.

С конца февраля в регионе практически невозможно купить валюту. Власти Левобережья объясняют это значительным падением экспорта.