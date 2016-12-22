Украинские мошенники организовали сбор средств "на обустройство госграницы с Приднестровьем"

На Украине появился новый способ выманивания средств у доверчивого населения. Если раньше собирали всевозможную помощи на нужды участников антитеррористической операции, то теперь в ход пошли более изощренные приемы.

Например, в Виннице в супермаркете злоумышленники, имена которых сейчас устанавливаются, оборудовали ящик для сбора средств в торговом зале на видном месте. Надпись на нем призывала неравнодушных граждан к пожертвованию средств "на обустройство государственной границы с Приднестровьем".

Правоохранители в ходе проверки установили, что указанная деятельность не была согласована с местной администрацией.

Госпогранслужба вынуждена была развесить объявления, что "никаких средств на обустройство государственной границы не собирает", передает Инфотаг.