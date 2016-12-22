Народные избранники Верховного совета Тирасполя хотят пожизненный иммунитет

Народные избранники Верховного совета Тирасполя приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает пожизненный иммунитет депутатов региона.

Более того, члена верховного совета нельзя будет допрашивать или обыскивать, если он будет пойман с поличным, как то предусматривает так называемое законодательство региона.



Местная пресса пишет, что инициатива вызвала резкую критику со стороны так называемого регионального правительства. В состав верховного совета Тирасполя входят 43 депутата.