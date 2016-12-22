Тирасполь попросил "восстановить деятельность вертолетной эскадрильи" в Зоне безопасности

Делегация Приднестровья в Объединенной контрольной комиссии обратилась к российской стороне с просьбой "восстановить полетную деятельность вертолетной эскадрильи в рамках проводимой миротворческой операции".

Как сообщает Инфотаг, с таким заявлением делегация выступила накануне на заседании ОКК, мотивируя просьбу участившимися случаями нарушения воздушного пространства Приднестровья.



По данным Тирасполя, 17 апреля без предварительного извещения Объединенного военного командования и без согласования с ОКК с 9.00 до 16.20 час. через воздушное пространство Зоны безопасности, в том числе в той ее части, которая находится на территории Приднестровья, со стороны Молдовы были зафиксированы неоднократные пролеты летательных аппаратов неизвестной принадлежности, а именно самолет "Diamond DA-42" 16 раз и самолет "Rockwell 690A". Как установлено, они вылетели с аэродромов, расположенных на территории Румынии, и предположительно производили аэрофотосъемку территорий для получения фотографических планов и цифровой модели рельефа местности.



Приднестровье утверждает, что "подобные действия носят не единичный характер, имеют явно провокационный характер и могут быть расценены как угрожающие миру и стабильности в Зоне безопасности".



"Приднестровская делегация выражает вполне оправданную обеспокоенность складывающейся ситуацией. Полеты вертолетов позволяют без применения штатного вооружения пресекать любые воздушные провокации такого рода, вполне способен обеспечить установленный режим безопасности в зоне конфликта", - считают в Тирасполе.



В связи с "инцидентом с нарушением воздушного пространства ПМР румынскими самолётами" приднестровская сторона инициировала экстренное заседание ОКК, на котором намерена "рассмотреть вопрос и о возобновлении деятельности российской вертолетной эскадрильи".



Ранее молдавские власти объяснили полеты румынских самолетов над территорией РМ необходимостью аэрофотосъемки для нужд картографии и утверждают, что своевременно извещали о них как власти Украины, так и Приднестровского региона.