Рыбницкие металлурги "потеряли" украинский лом

Самые страшные прогнозы одного из крупнейших предприятий Приднестровья, Молдавского металлургического завода (ММЗ) сбылись накануне - Верховная Рада Украина приняла закон, который повышает экспортную пошлину на металлолом втрое и тем самым, сделал цену на него неподъемной для рыбницких металлургов.

ММЗ являлся одним из крупнейших потребителем украинского лома, на долю которого приходилось 22% его экспорта, отмечает Инфотаг.



В целом, экспорт лома из Украины в 2015 г. вырос на треть - с 900 тыс. т до 1,21 млн. т, что стало рекордным за последние 10 лет. При этом, сами металлургические заводы страны жалуются на нехватку сырья и требуют повысить экспортные пошлины на лом. Дефицит металлолома для внутреннего потребления в прошлом году превысил в Украине 850 тыс. т. Это 22% от потребности в почти 4 млн. т. Экспорт стал основной причиной дефицита. Поэтому по инициативе депутатов от Радикальной партии и Блока Петра Порошенко принят закон о повышении пошлины на экспорт лома с 10 евро за тонну до 30.



ММЗ также испытывает дефицит лома. Сталеплавильное производство простаивает с начала года. Его планировалось запустить в конце апреля. Однако решение украинских властей ставит это решение под вопрос.

Даже при нынешних ценах на лом, в условиях снижения цен на металлопрокат, разница между ломом и готовой продукцией на заводе сократилась с $300 до $90 за тонну, что "является критической, не покрывая затраты предприятия и ведет к убыткам".



"Сегодня, чтобы завод работал, правительство следует привлечь инвестиции от $15-20 млн. Без них работа завода нецелесообразна", - заявил замдиректора ММЗ Сеймур Ахундзада.



По его словам, если пошлины на украинский лом утроятся, то смысл возить его оттуда пропадает.



"Чтобы не остановить завод нужно возобновить закупку металлолома из Молдовы и Румынии. Эти два рынка могут обеспечить в среднем 22 тыс. т лома в месяц", - надеется специалист.