ЕС финансирует ремонт трех школ в Приднестровье

Евросоюз финансирует ремонт трех школ на левом берегу Днестра.

Как сообщила агентству Инфотаг представитель ПРООН в Молдове Ирина Перчун, после ремонта более 800 детей Приднестровского региона получат современные условия для учебы. ЕС финансирует ремонт школ сел Незавертайловка, Глиное и Кицканы в рамках программы "Поддержка мер по укреплению доверия" (ПРООН).



По словам Перчун, реконструкция школ в Незавертайловке и Глиное "идет полным ходом".



"Установлена новая крыша, окна и двери, утеплен фасад, проведена гидроизоляция подвала, капитальный ремонт интерьера и монтаж систем отопления. Ремонтные работы ведутся и в трех зданиях школы Кицкан", - сказала она.



ЕС выделил порядка 450 тыс. евро на ремонт трех школ. Всего же в ходе программы ЕС профинансировал ремонт 70 объектов социальной инфраструктуры на обоих берегах Днестра - школ, детсадов, медучреждений, систем водоснабжения.



Программа содействует повышению доверия между жителями правого и левого берегов Днестра за счет привлечения местных органов власти, организаций гражданского общества, бизнеса и других заинтересованных сторон к внедрению совместных проектов для улучшении социальной инфраструктуры.