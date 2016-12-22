"Переговоры в формате "5+2" могут возобновиться в июне"

Министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Галбур считает, что переговоры по урегулированию приднестровского конфликта в формате "5+2" могут возобновиться в июне.

Как передает Инфотаг, об этом он заявил на заседании парламентской комиссии и по внешней политике.



"Приднестровское урегулирование является одним из приоритетов РМ, в том числе внешнеполитического ведомства. Задача состоит в выработке политического решения для всеобъемлющего, жизнеспособного и окончательного решения проблемы путем разработки и предоставления особого статуса региону в качестве составной части РМ", - отметил министр.



Он подчеркнул необходимость скорейшего возобновления переговоров в формате "5+2", которые не проводятся на протяжении почти двух лет.



"Мы выступаем за возобновление переговоров без всяких предварительных условий. К сожалению, со стороны Тирасполя есть ряд условий. Тем не менее, мы считаем, что председательство Германии в ОБСЕ предоставляет "окно возможностей", в том числе для возобновления переговоров. Есть надежда, что в начале июня в Берлине состоится раунд переговоров в формате "5+2", а до конца июня состоится традиционная "баварская конференция" по укреплению доверия между двумя берегами Днестра", - сообщил Галбур.



Он сказал также, что в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 4 апреля "почувствовал готовность РФ содействовать деблокированию процесса переговоров".



"В Москве мы обсуждали и проблему возобновления вывода российского вооружения из Приднестровского региона, и перспективы замены миротворческих сил на гражданскую миссию под мандатом одной из международных организаций. Решения по этим вопросам нет, но важно то, что дискуссии продолжаются", - подчеркнул министр.