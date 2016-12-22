ПВО Приднестровья привели в боевую готовность

Оборонное ведомство Приднестровья привело в боевую готовность средства ПВО по распоряжению лидера региона Евгения Шевчука.

"В связи с непрекращающимися нарушениями воздушной границы ПМР летательным аппаратом иностранного государства и с целью пресечения несанкционированных полетов подразделения ПВО вооруженных сил ПМР приведены в полную боевую готовность и выведены на огневые позиции для усиления дежурных сил и средств", - говорится в сообщении ведомства.

Поводом для такого решения стали несанкционированные полеты над приднестровской территорией с 4 по 27 апреля румынского самолета типа Diamond DA-42 Twin Star.

"Самолет на достаточно низкой высоте пролетал над городами Рыбница, Дубоссары, Григориополь и Слободзейским районом. Мы можем предположить, что данная аэрофотосъемка, которая проходила в зоне безопасности, имеет двойное назначение: как гражданское, так и военное", - отметил сопредседатель ОКК.

Он также проинформировал Шевчука, что приднестровская сторона инициировала проведение экстренного заседания ОКК, где стороны обменялись мнениями, передает korrespondent.net.

"В итоге конечная цель не была достигнута, и Молдова в одностороннем порядке продолжала осуществлять санкционирование данных полетов над территорией зоны безопасности, в том числе над территорией Приднестровья", - подчеркнул Беляков.