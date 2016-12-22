Упрощен въезд в Приднестровье на время пасхальных праздников

На время пасхальных праздников въезд в Приднестровье будет упрощён. Соответствующее распоряжение подписал тираспольский лидер Евгений Шевчук.

Так, граждане въезжающие в Левобережье не должны будут заполнять так называемую миграционную карту. При себе достаточно иметь удостоверение личности.

Упрощённый режим будет действовать с сегодняшнего дня по 3 мая и с 7 по 10 мая.