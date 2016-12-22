МИД Румынии отреагировало на обвинения Приднестровья

МИД Румынии отреагировало на обвинения Приднестровья о том, что румынский самолет летал над регионом.

По словам представителей МИД Румынии, самолет частной румынской компании совершал полеты над территорией Республики Молдова, выиграв международный тендер на реализацию цифровых моделей рельефа Молдовы.



"В связи с полетами румынского самолета над территорией Республики Молдова МИД уточняет следующее: МИД подтверждает, что Посольство Румынии в Молдове 20 апреля 2016 года получило письмо от переговорщика приднестровского региона в формате "5+2", относительно полета румынского самолета через Зону безопасности Республики Молдова", - говорится в пресс-релизе МИД Румынии.



Согласно цитируемому источнику, самолет принадлежал частной компании, которая выиграла международный тендер на реализацию цифровых моделей рельефа Молдовы.



"Власти Румынии через посольство в Кишиневе поддерживают постоянный контакт с правительством Республики Молдова по этому вопросу. Бюро по реинтеграции Молдовы заранее передало все необходимые сведения, касающиеся этих мероприятий по картографии в Объединенную контрольную комиссию – орган, уполномоченный наблюдать и управлять ситуацией в Зоне безопасности Республики Молдова", - отмечается в сообщении.



Деятельность в сфере картографии территорий Республики Молдова осуществляет в рамках проекта по оказанию технической поддержки, который реализуется Агентством земельных отношений и кадастра Молдовы, пишет NOI.MD.



Ранее Администрация Приднестровья привела в боевую готовность защиту ПВО, после того, как предполагаемый румынский самолет более трех недель летал над территорией региона. Кроме того, приднестровская сторона утверждает, что во время полета фотографировались и военные объекты.