Одесские пограничники усилили охрану приднестровского участка границы

На майские праздники и годовщину одесской трагедии украинские пограничники значительно усилили меры безопасности на государственной границе.

Как сообщили в пресс-центре ведомства, "зеленые береты" предпринимают максимум усилий, чтобы не допустить проникновения в регион террористов и провокаторов, провоза оружия, средств террора и других запрещенных предметов.

На пунктах пропуска используются специальные приборы для тщательной проверки документов, круглосуточно дежурят ситуативные группы и резервные подразделения. Задействована также авиация ГПСУ: самолет "Даймонд Д-42" совершает мониторинг надводной обстановки в Черном море и на границе с Крымом. Приднестровский сегмент украино-молдавской границе контролирует вертолет Ми-8.

В море и на Дунае работают корабли и катера Одесского отряда Морской охраны, передает dumskaya.net.