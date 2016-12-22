Турция предложила помощь в реставрации Бендерской крепости

Турция предложила помощь в реставрации Бендерской крепости. Как уверен посол Анкары в нашей стране Мехмет Селим Карталу, после обновления этот исторический памятник превратится в настоящий культурный центр. Кишинев уже выразил согласие участвовать в таком проекте, а вот у тираспольской администрации, которая контролирует территорию крепости, есть возражения.

Как сообщает Publika TV, вице-премьер по реинтеграции Георгий Бэлан заявил, что молдавские власти готовы оказать необходимую поддержку в реставрации крепости. Однако Тирасполь, по его словам, пытается политизировать этот вопрос.



"Возможно участие Совета Европы и Евросоюза, которые готовы провести техническую экспертизу и выделить финансовые средства. К сожалению, Тирасполь политизирует некоторые аспекты и не готов сейчас начать комплексную реставрацию этой крепости по определённым причинам безопасности", - сказал вице-премьер по реинтеграции Георгий Бэлан.



Политический представитель Тирасполя, между тем, отказался комментировать предложение посольства Турции в Молдове.



"Я детально не проинформирован о предложениях посольства Турции и в рамках переговорного процесса мы эти вопросы не обсуждаем, поэтому я не могу вам ничего сказать более детального", - отметил политический представитель Тирасполя Виталий Игнатьев.



Стоимость проекта ещё не установлена. Строительство крепости началось в 1538 году по проекту турецкого зодчего Синана, после того, как город вошёл в состав Османской империи.